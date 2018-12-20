Владимир Путин исполнил мечту 17-летней Регины Парпиевой. Тяжелобольная девочка, которая мечтает стать журналистом, взяла интервью у президента.

Владимир Путин исполнил мечту 17-летней Регины Парпиевой. Тяжелобольная девочка, которая мечтает стать журналистом, взяла интервью у президента.Регина Парпиева из города Бор Нижегородской области больна оптикомиелитом (болезнь Девика). Это редкое заболевание центральной нервной системы, поражающее оптический нерв и спинной мозг.Беседуя с девочкой, президент России рассказал о своих музыкальных предпочтениях. Путин признался, что не очень любит хеви-метал."Хеви-метал – для меня очень сложно для восприятия, тяжеловато, хотя любая музыка приятна, если она талантлива, она всегда должна рождать какие-то положительные эмоции", – сказал Путин.По словам главы государства, он предпочитает классику. В числе любимых композиторов президент назвал Чайковского, Шуберта, Моцарта, Листа, Шопена, Бетховена и Брамса.Недавно президент посетил форум добровольцев в рамках проекта "Мечтай со мной". Участники мероприятия могли взять на себя обещание исполнить желания кого-то из подростков. Глава государства решил осуществить мечты пятерых тяжелобольных детей. Одной из них и стала Регина. Ранее исполнил мечту тяжелобольного мальчика из Ленинградской области – полетать над Санкт-Петербургом, сообщаетПод конец интервью Регина Парпиева попросила у разрешения обнять его. Девочка подарила президенту игрушечную собаку, которую сделала своими руками. Владимир Путин тоже приготовил Регине подарки: гаджеты и билеты на концерт, передает .