Архивный снимок из 90-х годов появился на страницах Дмитрия Маликова и Андрея Григорьева-Аполлонова в соцсети Instagram. Поклонники в восхищении: певцы почти не изменились.

Архивный снимок из 90-х годов появился на страницах Дмитрия Маликова и Андрея Григорьева-Аполлонова в соцсети Instagram. Поклонники в восхищении: певцы почти не изменились.Обнявшиеся Маликов и рыжий из "Иванушек", действительно, не особенно позвзрослели. Только у Дмитрия волосы на фото намного темнее. Фанаты решили, что такая прическа Маликову подходит больше."Я и Димон. Димон и я! Сто лет назад. Триста! Легенды попа!", – написал солист "Иванушек International" в своем аккаунте.Музыканты просто напросились на комплименты. "Классное фото!", "Какие красавчики!!! Супер! Обожаю!", "Такие классные вы были давно… А сейчас два повзрослевших мужчины, но все же остались красавчиками, а главное – любимыми", – написали фанаты. Они отметили, что певцы не меняются – и даже становятся лучше.Нашлись среди подписчиков и критики. "Как две подружки", – написал один из них. "Некоторые песни Дмитрия хороши. Но, на фото, два *** (гея). Извиняюсь", – добавил другой (орфография и пунктуация оригинала – Прим. ред).Напомним, в этом году 48-летний Дмитрий снова стал отцом. В середине зимы в известном семействе с помощью суррогатной матери на свет появился сын Елены и Дмитрия, которого назвали Марком.Недавно Дмитрий показал поклонникам подросшего сына. Многочисленные почитали певца пришли в восторг. На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Дмитрий опубликовал короткую видеозапись. В кадре Маликов сидит за роялем, рядом с ним в стульчике для кормления расположился его девятимесячный сын.