Сегодня, 20 декабря, президент России Владимир Путин провел 14-ю большую пресс-конференцию. Отвечая на вопросы журналистов, глава государства отметил, что на федеральных каналах в долгосрочной перспективе должны произойти кардинальные переметы.

Сегодня, 20 декабря, президент России Владимир Путин провел 14-юбольшую пресс-конференцию. Отвечая на вопросы журналистов, глава государстваотметил, что на федеральных каналах в долгосрочной перспективе должны произойтикардинальные переметы.В частности изменения коснутся контента, который занимаеточень много эфирного времени, но при этом не способствует формированию унаселения правильных ценностей. Путин отметил, что в последнее время ситуация на телевидении постепенно улучшается, однако этого недостаточно.Главе государства предложили использовать триаду"природа, Родина, народ" и организовать на ее основе телешоу остратегически важных аспектах развития России. Владимир Владимирович одобрилэту идею.Член экспертного совета по развитию информационного обществапри Госдуме Вадим Манукян отметил, что реализацию нового плана необходимодоверить телеведущему Андрею Малахову. По словам общественника, шоумен, взявпод крыло такой проект, тем самым может загладить вину передсоотечественниками, принести публичные извинения за те грязные передачи, которые штампует его редакция."Путин на своей большой пресс-конференции передал"привет" Малахову, Борисову, Шепелеву и далее по списку. Президенточень интеллигентно намекнул, что по сути все их передачи недостойны эфирноговремени. У кого-то есть сомнения, что он говорил именно об этих шоу? Я думаю,что все очевидно! Давно пора уже все эти передачи снести с наших экранов какпозорящие федеральные каналы и страну в целом. Не могут быть визитной карточкойРоссии выходящие в прайм-тайм низкопробные шоу, которые выглядят как форменноеиздевательство над телезрителями", – рассказал Вадим Манукян "Дни.ру".