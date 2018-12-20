Знаменитый российский хоккеист, нападающий Вашингтон Кэпиталс Александр Овечкин подрался с защитником Питтсбург Пингвинз Крисом Летангом во время матча. Оба спортсмена получили по две минуты штрафного времени.

Знаменитый российский хоккеист, нападающий "Вашингтон Кэпиталс" Александр Овечкин подрался с защитником "Питтсбург Пингвинз" Крисом Летангом во время матча. Оба спортсмена получили по две минуты штрафного времени.Александр Овечкин вступил в драку с соперником прямо на льду во время первого периода матча, передает . Запись была опубликована в официальном аккаунте NBC Sports Capitals в Twitter.