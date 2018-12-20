Украинские политики ведут свой народ к духовной погибели. Так Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл прокомментировал последние события на Украине, связанные с учреждением новой церкви и так называемым объединительным собором.

Украинские политики ведут свой народ к духовной погибели. Так Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл прокомментировал последние события на Украине, связанные с учреждением новой церкви и так называемым "объединительным собором". Предстоятель РПЦ подчеркнул, что украинцев отрывают от истинной церкви и предлагают верующим "отдать душу самозванцам".