20.12.2018

2018-12-20 08:01:00

Пенсионерка из Хабаровска сдала в полицию 250 тысяч рублей

Пенсионерка из Хабаровска отнесла в полицию сверток, в котором лежали 250 тысяч рублей и порядка полутора тысяч китайских юаней (около 15 тысяч рублей), передает телеканал "". Женщина рассказала, что нашла деньги по дороге в магазин и хочет вернуть их законному владельцу. Изучив записи с камер наружного наблюдения стражи порядка нашли владельца свертка. Мужчина рассказал, что очень спешил в банк и не заметил, как потерял деньги. Полицейских он поблагодарил за оперативность, а пенсионерке пожелал здоровья.