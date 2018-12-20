Дима Билан недавно вернулся из путешествия по Тибету. Азию певец посещал, чтобы получить вдохновение и подлечить душевные раны.

Дима Билан недавно вернулся из путешествия по Тибету. Азиюпевец посещал, чтобы получить вдохновение и подлечить душевные раны.Артист признался, что за последние два года его мироощущениекардинально изменилось. Певец собирался создать семью, но его планы внезапнорухнули.Билан рассказал, что очень переживал, на фоне стресса даженесколько раз побрился налысо. "Я не болел, как писали, просто мне быломорально непросто", – отметила знаменитость. Дмитрий считает, что пережилкризис среднего возраста.Певец не рассказывает, с кем именно пытался построить серьезныеотношения. Он взял себе за правило не комментировать личную жизнь. "Моялюбовная линия всегда завуалирована в музыке. Все, что происходит со мной вличном плане, можно расковырять, почитав тексты", – лукаво сообщил вокалист.В следующем году Дима планирует опять вернуться на Тибет,это место произвело на вокалиста незабываемое впечатление. "Когда ты находишьсятам, понимаешь, что есть нечто большее, чем человек. Меня вдохновилиневероятные горные хребты! Я не добрался до государства Верхний Мустанг.Поездка для меня была ознакомительной. Я собираюсь в следующем году туда снова.Возьму рюкзак и пойду с поводырем по лесам!" – цитирует Билана .