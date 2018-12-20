Павел Прилучный и Агата Муцениеце
кажутся идеальной парой. Оба востребованы в профессии, образованы, привлекательны.
Вместе звезды воспитывают двух замечательных детей. Однако даже в их, казалось
бы, идеальной семье бывает не все гладко.
Павел Прилучный и Агата Муцениеце
кажутся идеальной парой. Оба востребованы в профессии, образованы, привлекательны.
Вместе звезды воспитывают двух замечательных детей. Однако даже в их, казалось
бы, идеальной семье бывает не все гладко.
В начале минувшего лета в
Сети появился слух о том, что Агата и Павел расстались. Знаменитости отписались
друг от друга в соцсетях, а позже заявили, что поставили брак на "паузу".
Однако на седьмую годовщину
свадьбы актеры решились на воссоединение. В свежем интервью звезды рассказали, почему Павел на несколько недель бросил жену.
"Все началось с какой-то
мелочи, мы зацепились, а дальше – как снежный ком, и дошло до глобальных
претензий. У нас много конфликтов из-за того, что Паша считает меня
карьеристкой, – признала Агата. – Он – мужчина и зарабатывает деньги, а я в его
понимании – карьеристка", – сообщила Муцениеце.
Артистка призналась, что
слышать подобные претензии от мужа для нее странно, ведь она работает с 16 лет.
"Я не хочу быть просто женой Паши, а хочу быть личностью. Вот из-за этого мы и
ругаемся", – рассказала знаменитость.
Прилучный же добавил, что
не пытался сделать из супруги домохозяйку, однако есть условия, которые, по его
мнению, Агата может соблюдать. Павел отметил, что многие актерские союзы,
которые образовались в тоже время, что и их, уже давно распались, так как у
каждого была своя жизнь.
Звезды сообщили, что
из-за непримиримых разногласий им даже пришлось разъехаться. Прилучный ночевал в отеле, но когда он вернулся за своими вещами домой они помирились. "Мы
обнялись, и все – оба поняли, что не можем друг без друга. И все проблемы
куда-то ушли, стали какими-то мелкими, незначительными, что ли", – цитирует
Агату журнал
В итоге звезды решили,
что негатив в семье копить больше не будут. Весь следующий год они постараются научиться решать проблемы "на берегу".