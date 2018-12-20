Павел Прилучный и Агата Муцениеце кажутся идеальной парой. Оба востребованы в профессии, образованы, привлекательны. Вместе звезды воспитывают двух замечательных детей. Однако даже в их, казалось бы, идеальной семье бывает не все гладко.

Павел Прилучный и Агата Муцениецекажутся идеальной парой. Оба востребованы в профессии, образованы, привлекательны.Вместе звезды воспитывают двух замечательных детей. Однако даже в их, казалосьбы, идеальной семье бывает не все гладко.В начале минувшего лета вСети появился слух о том, что Агата и Павел расстались. Знаменитости отписалисьдруг от друга в соцсетях, а позже заявили, что поставили брак на "паузу".Однако на седьмую годовщинусвадьбы актеры решились на воссоединение. В свежем интервью звезды рассказали, почему Павел на несколько недель бросил жену."Все началось с какой-томелочи, мы зацепились, а дальше – как снежный ком, и дошло до глобальныхпретензий. У нас много конфликтов из-за того, что Паша считает менякарьеристкой, – признала Агата. – Он – мужчина и зарабатывает деньги, а я в егопонимании – карьеристка", – сообщила Муцениеце.Артистка призналась, чтослышать подобные претензии от мужа для нее странно, ведь она работает с 16 лет."Я не хочу быть просто женой Паши, а хочу быть личностью. Вот из-за этого мы иругаемся", – рассказала знаменитость.Прилучный же добавил, чтоне пытался сделать из супруги домохозяйку, однако есть условия, которые, по егомнению, Агата может соблюдать. Павел отметил, что многие актерские союзы,которые образовались в тоже время, что и их, уже давно распались, так как укаждого была своя жизнь.Звезды сообщили, чтоиз-за непримиримых разногласий им даже пришлось разъехаться. Прилучный ночевал в отеле, но когда он вернулся за своими вещами домой они помирились. "Мыобнялись, и все – оба поняли, что не можем друг без друга. И все проблемыкуда-то ушли, стали какими-то мелкими, незначительными, что ли", – цитируетАгату журналВ итоге звезды решили,что негатив в семье копить больше не будут. Весь следующий год они постараются научиться решать проблемы "на берегу".