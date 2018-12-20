Руководство предприятия нарушило финансовую дисциплину

Руководство предприятия нарушило финансовую дисциплинуРуководство АО «Покровский завод биопрепаратов» обвиняют в сокрытии денежных средств, за счёт которых должно производиться взыскание налогов. Об этом сообщает региональный СледКом.Предприятие имело большую задолженность перед бюджетом по налоговым платежам. Примерная сумма составляла около 29 миллионов рублей. Их расчетных счета блокировали для принудительного возмещения долга.Зная о ситуации, бывший руководитель завода, используя схему вывода денег, с мая по октябрь этого года сокрыл около 10 миллионов рублей.В октябре предприятие возглавил новый руководитель, уже погасил все долги в полном объёме.Между тем, следователи оценивают действия прежнего руководства, допустившего сокрытие доходов и нарушение финансовой дисциплины.Расследование уголовного дела продолжается.