О благотворительном автопробеге «Новогодний патруль», организованном Объединённой редакцией и Управлением общественных связей МВД России, и многом другом читайте в свежем номере газеты «Щит и меч».

Получили по зефиру и отправились в эфирСотрудники Объединённой редакции и Управления общественных связей МВД России организовали благотворительный автопробег «Новогодний патруль». Весь декабрь журналисты радиостанции «Милицейская волна» и печатных СМИ правоохранительного ведомства посещают детские дома и социальные учреждения Москвы, а также Московской, Тверской и Владимирской областей. Подробности – на страницах «Щита и меча».Всегда быть в маске…На задержании подозреваемых подполковник полиции Александр Голубев вынужден скрывать своё лицо, ведь злоумышленники нередко бывают мстительными. А под Новый год боец спецназа становится неузнаваемым даже для своих коллег: из сурового борца с преступностью он преображается в добряка с бородой из ваты. Вот уже 15 лет страж порядка развлекает ребятишек в образе Деда Мороза.Что дороже олимпийского золотаОн ушёл из большого спорта через год после триумфа на играх в Солт-Лейк-Сити. Но жизнь на этом не остановилась. Более того, открылись новые возможности для самореализации. Сегодня прославленный фигурист выступает на льду уже в новом качестве. А ещё снимается в кино, ведёт телепрограммы, комментирует спортивные состязания. Но больше всего ценит семью. Об этом и многом другом корреспонденту «Щита и меча» рассказывает Алексей Ягудин.Полный текст читайте в печатной версии газеты «Щит и меч» № 48, а также на интернет-странице издания.