Чтобы разобраться в хитросплетениях личной жизни и творческих устремлений российских и мировых знаменитостей, необходимо постоянно следить за скандалами, в которые они попадают, и слухами, которые упорно следуют за ними шлейфом. Иногда достаточно просто быть в курсе самых громких известий. Дни.ру собрали для читателей все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 20 декабря 2018 года

Чтобы разобраться в хитросплетениях личной жизни и творческих устремлений российских и мировых знаменитостей, необходимо постоянно следить за скандалами, в которые они попадают, и слухами, которые упорно следуют за ними шлейфом. Иногда достаточно просто быть в курсе самых громких известий. "Дни.ру" собрали для читателей все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 20 декабря 2018 годаПевица Ани Лорак, подавшая в декабре заявление на развод, дала откровенное интервью. В нем она призналась, что для нее важно научиться быть одной и получать от этого удовольствие.В подробности разрушившейся семейной жизни исполнительница предпочла не вдаваться. Привязанность к "мужчинам, квартирам и деньгам" она назвала зависимостью.Материал дополняетсяПоследние новости шоу-бизнеса на сегодня, 20 декабря 2018 года, читайте в и специальных .