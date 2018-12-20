В студии Пусть говорят Первого канала разгорелись нешуточные страсти. Предполагаемые сын и дочь легендарного актера Владимира Высоцкого получили результаты ДНК-исследования.

В студии "Пусть говорят" Первого канала разгорелисьнешуточные страсти. Предполагаемые сын и дочь легендарного актера ВладимираВысоцкого получили результаты ДНК-исследования.Алиса Левина из Израиля полагает, что может быть наследницейзвезды СССР Владимира Высоцкого. Ее 80-летняя мать рассказала, что мужчина,которого она считала отцом ,ей не родной. Пожилая женщина уверена, что Алиса родиласьот знаменитости.По словам Левиной, на протяжении 16 лет ее мать связывали романтическиеотношения с Владимиром Высоцким. "Мой папа он военный врач, поэтому онипереезжали по всему Советскому союзу, и мама работала на всех киностудияхстраны. Как мама рассказывала, их роман начался еще до моего папы. Это был 63год. Он пригласил проводить ее домой, после танцев. А я родилась в 1974 году",– поведала девушка.Присутствующие в студии эксперты не поверили Алисе. Кто-тодаже отметил, что Высоцкий, хоть и был бабником, детей своих не бросал. Уартиста двое сыновей от второго брака с артисткой Людмилой Абрамовой – Аркадий иНикита, и незаконнорожденная дочь Анастасия от коллеги по цеху ТатьяныИваненко. Владимир признал девочку, но удочерить не смог, так как ее мать этомувсячески препятствовала.Недавно редакторам программы позвонила женщина и рассказала, что вмаленьком городе Ейске живет внебрачный сын Владимира Высоцкого Игорь Сиваков,который как две капли воды похож на предполагаемого родственника. Съемочнаягруппа программы "Пусть говорят" разыскала мужчину."95 год. Фестиваль. Приходит письмо в Ейск мне. Там написано,что меня хочет видеть Нина Максимовна Высоцкая (Мать Владимира Высоцкого – Прим. ред.). Я к ней приехал. И она мне сказала,что я сын. Спрашивала, как здоровье у моей матери Валентины", – рассказалСиваков.Эксперты попросили Игоря подробнее рассказать, где и когдапознакомилась его мать Валентина и Владимир Семенович. Сиваков отказалсяпредоставить эту информацию, не назвал он и год своего рождения.По просьбе редакции программы было проведено два ДНК-исследования.Первое – это установление отцовства между Алисой и ее отцом Валерием Гершеновичем.Второе определение родства между Алисой и Игорем.Эксперт центра генетических исследований отметил, что Левинане является биологической дочерью Гершеновича. Услышав заявление специалиста,Алиса разрыдалась. Она не готова была услышать правду. Примечательно, чтовторой тест также дал отрицательный результат."По крайней мере, один из вас точно заблуждается, по поводусвоей родственной связи с Высоцким", – отметил ведущий Дмитрий Борисов в концепрограммы. С экрана он предложил детям Высоцкого Никите и Аркадию принятьучастие в следующем выпуске ток-шоу.