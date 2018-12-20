Большая пресс-конференция Владимира Путина еще не началась, а в
украинских СМИ уже истерика. В Незалежной возмущены, что на мероприятие
не пустят больных людей и граждан с судимостью.
Большая пресс-конференция Владимира Путина еще не началась, а в
украинских СМИ уже истерика. В Незалежной возмущены, что на мероприятие
не пустят больных людей и граждан с судимостью.
Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Его слова передает украинское издание "Обозреватель".
Как отметил представитель Владимира Путина, некоторым журналистам пришлось отказать в аккредитации на пресс-конференцию Путина по соображениям безопасности. "Это люди с заболеваниями, судимостью", – сказал Песков.
Украинские
комментаторы восприняли новость неоднозначно и принялись отпускать
оскорбительные реплики в адрес российского лидера.
Одни заявили о необходимости пусть на пресс-конференцию журналиста из Незалежной Романа Цымбалюка,
который задал вопрос российскому лидеру в декабре прошлого года.
Корреспондент поинтересовался у президента ситуацией в Донбассе.
Другие комментаторы предпочли отпустить язвительные замечания в адрес самой украинской власти. "Потрошенко не пустят. Он больной. На всю голову", – написал пользователь с ником Белый господин.
Большая
пресс-конференция Владимира Путина пройдет 20 декабря в Центре
международной торговли в российской столице. Мероприятие начнется в
12:00 по московскому времени.
Предстоящая
пресс-конференция станет первой с момента инаугурации Владимира Путина в
мае этого года и четырнадцатой по счету с 2001 года. По словам Дмитрия Пескова, мероприятие пройдет в традиционном формате, инноваций ожидать не стоит.
Представитель
главы государства отметил, что речь пойдет о внутренней и внешней
политике: социально-экономическая ситуация в стране,
российско-американские отношение и прочее.
Обычно большая
пресс-конференция Путина продолжается около трех часов. Самое короткое общение
главы государства с журналистами было в 2001 году – чуть больше
полутора часов. Самое продолжительное в 2004 году. Тогда глава государства
отвечал на вопросы 4 часа и 40 минут.