Большая пресс-конференция Владимира Путина еще не началась, а в украинских СМИ уже истерика. В Незалежной возмущены, что на мероприятие не пустят больных людей и граждан с судимостью.

Большая пресс-конференция Владимира Путина еще не началась, а вукраинских СМИ уже истерика. В Незалежной возмущены, что на мероприятиене пустят больных людей и граждан с судимостью.Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Его слова передает украинское издание "Обозреватель".Как отметил представитель Владимира Путина, некоторым журналистам пришлось отказать в аккредитации на пресс-конференцию Путина по соображениям безопасности. "Это люди с заболеваниями, судимостью", – сказал Песков.Украинскиекомментаторы восприняли новость неоднозначно и принялись отпускатьоскорбительные реплики в адрес российского лидера.Одни заявили о необходимости пусть на пресс-конференцию журналиста из Незалежной Романа Цымбалюка,который задал вопрос российскому лидеру в декабре прошлого года.Корреспондент поинтересовался у президента ситуацией в Донбассе.Другие комментаторы предпочли отпустить язвительные замечания в адрес самой украинской власти. "Потрошенко не пустят. Он больной. На всю голову", – написал пользователь с ником Белый господин.Большаяпресс-конференция Владимира Путина пройдет 20 декабря в Центремеждународной торговли в российской столице. Мероприятие начнется в12:00 по московскому времени.Предстоящаяпресс-конференция станет первой с момента инаугурации Владимира Путина вмае этого года и четырнадцатой по счету с 2001 года. По словам Дмитрия Пескова, мероприятие пройдет в традиционном формате, инноваций ожидать не стоит.Представительглавы государства отметил, что речь пойдет о внутренней и внешнейполитике: социально-экономическая ситуация в стране,российско-американские отношение и прочее.Обычно большаяпресс-конференция Путина продолжается около трех часов. Самое короткое общениеглавы государства с журналистами было в 2001 году – чуть большеполутора часов. Самое продолжительное в 2004 году. Тогда глава государстваотвечал на вопросы 4 часа и 40 минут.