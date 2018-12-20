Президент России Владимир Путин проводит 14-ю большую пресс-конференцию. Прямую трансляцию общения главы государства с журналистами проводят ведущие телеканалы страны.

Президент России Владимир Путин проводит 14-ю большую пресс-конференцию. Прямую трансляцию общения главы государства с журналистами проводят ведущие телеканалы страны.Пресс-конференция Владимира Путина проводится в Центре международной торговле на Краснопресненской набережной. На мероприятие были аккредитованы 1702 журналиста – это является абсолютным рекордом.Ожидается, что будет идти несколько часов: обычно на общение президента с журналистами уходит не менее трех часов. Прямая трансляция ведется на YouTube.