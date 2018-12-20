Президент России Владимир Путин в ходе ежегодной большой пресс-конференции сказал, что поможет в строительстве футбольного поля для детей в Санкт-Петербурге.

Президент России Владимир Путин в ходе ежегодной большой пресс-конференции сказал, что поможет в строительстве футбольного поля для детей в Санкт-Петербурге.Журналист из Санкт-Петербурга Маргарита Баулина рассказала, что существуют препятствия для возведения крытого стадиона для детей из неблагополучных семей. "Два года назад инициативная группа приняла участие в социальном проекте по возведению крытого футбольного поля для из неблагополучных семей и детских домов, обиваем пороги кабинетов, пишем письма и в итоге натыкаемся на полное безразличие". По словам Баулиной стоимость проекта может составить 11 миллионов рублей.Глава государства выслушал вопрос и обещал принять меры. "Я поговорю на эту тему с исполняющим обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александром Бегловым. Уверен, что вопрос будет решен",- заявил Владимир Путин.