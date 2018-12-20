Небольшое повышение налога на добавленную стоимость приведет к незначительному повышению цен на продукты в начале 2019 года. Это, скорее всего, будет разовое событие, заявил Владимир Путин на Большой пресс-конференции.

Небольшое повышение налога на добавленную стоимость приведет к незначительному повышению цен на продукты в начале 2019 года. Это, скорее всего, будет разовое событие, заявил Владимир Путин на Большой пресс-конференции.Глава государства напомнил, что НДС в районе 20%, а то и выше, существует во многих странах. Причем эффективная ставка этого налога в России будет даже ниже потому, что на ключевые позиции вроде лекарств, детских товаров и многое другое льготы сохранились.Повышение НДС, уверен Путин, — решение верное и сбалансированное. Оно позволит получит дополнительные доходы в бюджет и реализовывать национальные проекты.Отдельно Владимир Путин остановился на повышении тарифов ЖКХ. Последнее время они росли на 4%. В 2019 году эта цифра будет примерно такой же – 4,1%.