Пока на Украине продолжается война, президент страны Петр Порошенко развлекается игрой в футбол. В ходе рабочей поездки в Днепропетровскую область он решил выйти на поле и сыграть в мяч с одним из школьников. Но что-то пошло не так...

Покана Украине продолжается война, президент страны Петр Порошенкоразвлекается игрой в футбол. В ходе рабочей поездки в Днепропетровскуюобласть он решил выйти на поле и сыграть в мяч с одним из школьников. Ночто-то пошло не так...Напоявившихся в Сети кадрах видно, что перед спаррингом с президентомтренер инструктировал воспитанника и рассказывал, как нужно играть сглавой государства. "Президент тебе сделает пас, ты поймаешь, все!" —сказал мужчина.Но ребенок, видимо увлекся. Юный спортсмен несколько раз перепасовал мяч Порошенко. К счастью для украинского лидера, удары были не сильными, поэтому он с легкостью их отбил.Комментаторы в Сети спортивных потуг лидера Незалежной не оценили. "Жирный кабан, мяч у ребенка отберет и пропьет", – написал на сайте "Русская весна" пользователь с ником Палпатин. Парень – сепаратист, в шутку предположил Даниил Закун."Не переживай, мальчик, когда ты потеряешь ноги в АТО-ООС, этот лжепрезидент подарит тебе мячик", – написал комментатор Белка Порошенко.Украинскийлидер мечтает быть стройным и спортивным. Накануне на встрече состудентами одного из вузов Тернополя Порошенко пожаловался на нехваткусвободного времени, чтобы заниматься упражнениями.Поего словам, он уделяет 15 минут на зарядку каждый день, но этогонедостаточно. Улучшить физическую форму Порошенко надеется послеокончания войны. Пока же, учитывая его реальное состояние излоупотребление алкоголем, соревноваться на равных он может позволитьсебе лишь со школьниками.