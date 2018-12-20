Пока
на Украине продолжается война, президент страны Петр Порошенко
развлекается игрой в футбол. В ходе рабочей поездки в Днепропетровскую
область он решил выйти на поле и сыграть в мяч с одним из школьников. Но
что-то пошло не так...
Пока
на Украине продолжается война, президент страны Петр Порошенко
развлекается игрой в футбол. В ходе рабочей поездки в Днепропетровскую
область он решил выйти на поле и сыграть в мяч с одним из школьников. Но
что-то пошло не так...
На
появившихся в Сети кадрах видно, что перед спаррингом с президентом
тренер инструктировал воспитанника и рассказывал, как нужно играть с
главой государства. "Президент тебе сделает пас, ты поймаешь, все!" —
сказал мужчина.
Но ребенок, видимо увлекся. Юный спортсмен несколько раз перепасовал мяч Порошенко. К счастью для украинского лидера, удары были не сильными, поэтому он с легкостью их отбил.
Комментаторы в Сети спортивных потуг лидера Незалежной не оценили. "Жирный кабан, мяч у ребенка отберет и пропьет", – написал на сайте "Русская весна" пользователь с ником Палпатин. Парень – сепаратист, в шутку предположил Даниил Закун.
"Не переживай, мальчик, когда ты потеряешь ноги в АТО-ООС, этот лжепрезидент подарит тебе мячик", – написал комментатор Белка Порошенко.
Украинский
лидер мечтает быть стройным и спортивным. Накануне на встрече со
студентами одного из вузов Тернополя Порошенко пожаловался на нехватку
свободного времени, чтобы заниматься упражнениями.
По
его словам, он уделяет 15 минут на зарядку каждый день, но этого
недостаточно. Улучшить физическую форму Порошенко надеется после
окончания войны. Пока же, учитывая его реальное состояние и
злоупотребление алкоголем, соревноваться на равных он может позволить
себе лишь со школьниками.