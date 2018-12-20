В Москву доставили пробы, взятые в открытом космосе с отверстия в борту бытового отсека космического корабля Союз МС-09. В пятницу, 21 декабря, Роскосмос передаст контейнер с пробами и образцами противометеоритной защиты на изучение следственным органам.

В Москву доставили пробы, взятые в открытом космосе с отверстия в борту бытового отсека космического корабля "Союз МС-09". В пятницу, 21 декабря, Роскосмос передаст контейнер с пробами и образцами противометеоритной защиты на изучение следственным органам.Изъятие контейнера с пробами из спускаемой капсулы корабля "Союз" с тремя членами экипажа МКС, приземлившейся утром 20 декабря в Казахстане, контролировал лично глава Роскосмоса. Об этом рассказал ТАСС в четверг источник в ракетно-космической отрасли. Ранее в пресс-службе Роскосмоса сообщили, что контейнеры передадут следствию в течение одного-двух дней.Тем временем источник в силовых структурах сообщил, что изучение проб с отверстия в обшивке бытового отсека "Союза МС-09" займет около трех суток. Изучение материалов такого класса, по его словам, занимает в среднем 72 часа.Сообщалось также, что сотрудники следствия и служба безопасности Роскосмоса возьмут показания у вернувшегося с МКС российского космонавта Сергея Прокопьева. Ранее показания по данному вопросу уже дал российский космонавт Олег Артемьев. Он и Прокопьев были единственными российскими космонавтами на борту МКС при обнаружении утечки воздуха из корабля "Союз МС-09" и отверстия от сверла.