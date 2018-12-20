Олимпийская чемпионка по фигурному катанию не пришла
на официальную тренировку. Юная спортсменка должна была выйти в третьей
разминке.
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию не пришла
на официальную тренировку. Юная спортсменка должна была выйти в третьей
разминке.
Зрители заметили прогул
Алины Загитовой и забили тревогу: что могло произойти такого, из-за чего
девушка не явилась? Из группы Этери Тутберидзе на лед вышли Александра Трусова, Анна
Щербакова и Алена Косторная вместе с тренерами Даниилом
Глейхенгаузом и Сергеем Дудаковым.
Прямую трансляцию из
Саранска, где с 19 по 23 декабря проходят соревнования, ведет Первый канал. Женские
состязания начнутся 21 декабря. Кстати, это первый турнир после Олимпиады-2018,
на котором Загитова должна встретиться со своей соперницей Евгенией
Медведевой.
Напомним,
ранее Алина рассказывала, что чуть не проспала Гран-при в Ванкувере. По словам фигуристки, она Я проснулась за три минуты до
отправления автобуса, который уезжал на соревнования.
Как писали "Дни.ру", 9
декабря Загитова заняла второе
место в финале Гран-при в Ванкувере, уступив победу японке Рики Кихире. В короткой программе россиянка набрала 77,93 балла, а ее
конкурентка – 82,51 балла. Алина
отмечала, что перед началом произвольной программы получила травму,
споткнувшись о кабель.
Что касается еще одной
перспективной российской фигуристки Елизаветы Туктамышевой, то она не сможет принять участие в чемпионате России из-за воспаления
легких. Спортсменка находится в больнице.