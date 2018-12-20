Олимпийская чемпионка по фигурному катанию не пришла на официальную тренировку. Юная спортсменка должна была выйти в третьей разминке.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию не пришлана официальную тренировку. Юная спортсменка должна была выйти в третьейразминке.Зрители заметили прогулАлины Загитовой и забили тревогу: что могло произойти такого, из-за чегодевушка не явилась? Из группы Этери Тутберидзе на лед вышли Александра Трусова, АннаЩербакова и Алена Косторная вместе с тренерами ДанииломГлейхенгаузом и Сергеем Дудаковым.Прямую трансляцию изСаранска, где с 19 по 23 декабря проходят соревнования, ведет Первый канал. Женскиесостязания начнутся 21 декабря. Кстати, это первый турнир после Олимпиады-2018,на котором Загитова должна встретиться со своей соперницей ЕвгениейМедведевой.Напомним,ранее Алина рассказывала, что чуть не проспала Гран-при в Ванкувере. По словам фигуристки, она Я проснулась за три минуты доотправления автобуса, который уезжал на соревнования.Как писали "Дни.ру", 9декабря Загитова заняла второеместо в финале Гран-при в Ванкувере, уступив победу японке Рики Кихире. В​ короткой программе россиянка набрала 77,93 балла, а ееконкурентка – 82,51 балла. Алинаотмечала, что перед началом произвольной программы получила травму,споткнувшись о кабель.Что касается еще однойперспективной российской фигуристки Елизаветы Туктамышевой, то она не сможет принять участие в чемпионате России из-за воспалениялегких. Спортсменка находится в больнице.