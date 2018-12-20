Президент России Владимир Путин провел 14-ю большую пресс-конференцию. Прямую трансляцию общения главы государства с журналистами транслировали главные телеканалы страны.

Президент России Владимир Путин провел 14-ю большую пресс-конференцию. Прямую трансляцию общения главы государства с журналистами транслировали главные телеканалы страны.Пресс-конференция Владимира Путина была проведена в Центре международной торговли на Краснопресненской набережной. На мероприятие аккредитовали 1702 журналиста – это абсолютный рекорд.была долгой: на общение президента с журналистами ушло больше трех часов. Прямая трансляция велась на YouTube.