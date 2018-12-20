Накануне, 19 декабря, круглую дату отпраздновала Галина Волчек. Поздравить именитую актрису, режиссера, руководителя театра Современник пришли Владимир Путин и Алла Пугачева.

Накануне, 19 декабря, круглую дату отпраздновала Галина Волчек. Поздравить именитую актрису, режиссера, руководителя театра "Современник" пришли Владимир Путин и Алла Пугачева.Праздник в честь 85-летия организовали в театре "Современник". Интересно, что одним из первых именинницу поздравил Владимир Путин. С утра Галина Волчек получила от президента поздравительную телеграмму. Текст ее можно прочитать на официальном сайте Кремля."Вера в высокое предназначение искусства, ответственное отношение к своему призванию, любовь к родному театру и зрителям – в полной мере воплотились в Вашем вдохновенном творчестве, в служении российской культуре, людям, стране, снискали Вам непререкаемый авторитет и огромное уважение", – значится в поздравлении Путина Волчек.Однако одной телеграммой президент не ограничился. Позднее тем же днем глава государства лично приехал поздравить именинницу. Путин вручил Волчек яркий букет и памятную книгу, после чего они несколько минут побеседовали.Среди гостей праздника в честь юбилея руководителя "Современника" оказалась и . Мало кто знает, что Примадонна близка с Галиной Волчек. Они много лет общаются, часто пересекаются на различных светских мероприятиях и семейных торжествах. Как утверждает , Примадонна очень трогательно поздравила именинницу.Не осталась в стороне и дочь Аллы Пугачевой Кристина Орбакайте. Она приехала на праздник вместе с супругом, бизнесменом Михаилом Земцовым. У популярной исполнительницы есть повод – она задействована в одной из постановок "Современника". Кристина играет в спектакле "Двое на качелях". Ее партнером является известный актер Кирилл Сафонов.