Президент России резко высказался в отношении Соединенных Штатов. Пресс-конференция Путина в прямом эфире собрала сотни тысяч зрителей.

ПрезидентРоссии резко высказался в отношении Соединенных Штатов. Пресс-конференцияПутина в прямом эфире собрала сотни тысяч зрителей.Российский лидер рассказал, как наша странапротивостоит США. На заявил,что новые российские ракеты не нарушают положения Договора о ликвидации ракетсредней и меньшей дальности (ДРСМД).Глава государства отметил, что выход США из ДРСМД можетпривести к тяжелым последствиям. "И что Москве делать, еслитакие ракеты появятся в Европе? Создавать системы в противовес таким ракетам. Пустьпотом не пищат, что мы добиваемся преимуществ. Мы паритет сохраняем! Мы своюбезопасность обеспечим. Мы знаем, как это делать", – пообещал наОн ответил на вопрос Первого канала оядерной войне. "Западные СМИ уже печатают сценарии такого конфликта. Какпрезидент нас успокоит?" – спросили главу государства на пресс-конференции.Путин согласился, что опасность ядерной войнызатушевывается и недооценивается. А ведь такой конфликт может привести к гибеливсей цивилизации. "Сейчас мы наблюдаем развал системы сдерживания. Выход США издоговора по ПРО привел к тому, что России пришлось создавать оружие, котороепреодолевает ПРО", – заявил Путин на брифинге.