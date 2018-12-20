Президент
России резко высказался в отношении Соединенных Штатов. Пресс-конференция
Путина в прямом эфире собрала сотни тысяч зрителей.
Президент
России резко высказался в отношении Соединенных Штатов. Пресс-конференция
Путина в прямом эфире собрала сотни тысяч зрителей.
Российский лидер рассказал, как наша страна
противостоит США. На заявил,
что новые российские ракеты не нарушают положения Договора о ликвидации ракет
средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Глава государства отметил, что выход США из ДРСМД может
привести к тяжелым последствиям. "И что Москве делать, если
такие ракеты появятся в Европе? Создавать системы в противовес таким ракетам. Пусть
потом не пищат, что мы добиваемся преимуществ. Мы паритет сохраняем! Мы свою
безопасность обеспечим. Мы знаем, как это делать", – пообещал на
Он ответил на вопрос Первого канала о
ядерной войне. "Западные СМИ уже печатают сценарии такого конфликта. Как
президент нас успокоит?" – спросили главу государства на пресс-конференции.
Путин согласился, что опасность ядерной войны
затушевывается и недооценивается. А ведь такой конфликт может привести к гибели
всей цивилизации. "Сейчас мы наблюдаем развал системы сдерживания. Выход США из
договора по ПРО привел к тому, что России пришлось создавать оружие, которое
преодолевает ПРО", – заявил Путин на брифинге.