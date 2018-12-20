Повышение пенсионного возраста в России было неизбежным из-за сокращения численности работающих граждан и увеличения числа пенсионеров, сообщил президент Владимир Путин.

Повышение пенсионного возраста в России было неизбежным из-за сокращения численности работающих граждан и увеличения числа пенсионеров, сообщил президент Владимир Путин.Отвечая на соответствующий вопрос в рамках Большой пресс-конференции, глава государства объяснил, что ранее он был против повышения пенсионного возраста, так как "продолжительность жизни была невысокой, и соотношение работающего населения и пенсионеров было приемлемое". Однако с годами ситуация кардинально изменилась: число работающих уменьшается, а число неработающих пенсионеров увеличивается."Да, пять-семь лет будем жить спокойно. Но пройдут эти пять-семь лет и страна будет вынуждена это сделать. Но уже придется делать это резко, без всяких переходных периодов, без всяких льгот, в том числе и для женщин", — указал Владимир Путин, подчеркнув, что в противном случае "никогда не разрешил бы этого сделать".При этом президент отметил, что подобные изменения никогда ни у кого не вызывают восторга, но они неизбежны.