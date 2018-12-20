Россияне имеют полное право выражать свою позицию, в том числе и на массовых акциях, но подобные мероприятия должны проходить в рамках закона, заявил Владимир Путин на Большой пресс-конференции.

Россияне имеют полное право выражать свою позицию, в том числе и на массовых акциях, но подобные мероприятия должны проходить в рамках закона, заявил Владимир Путин на Большой пресс-конференции.Если протестующие начинают нарушать закон, то реакция государства будет соответствующая.Вместе с тем ситуацию с "желтыми жилетами" президент комментировать не стал. По его мнению, оценивать работу французских властей было бы некорректно.