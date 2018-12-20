Российские лекарственные препараты ничем не хуже зарубежных, уверен президент РФ Владимир Путин.

Российские лекарственные препараты ничем не хуже зарубежных, уверен президент РФ Владимир Путин."Это не значит, что мы должны избавляться целиком от импортного. В том случае, когда действительно показано лекарство импортного производства, оно должно быть назначено", — пояснил глава государства.Но, по его мнению, "нужно наводить порядок многовекторно" и бороться с причинами возникновения подобных тезисов о том, что российские лекарства якобы хуже иностранных.Владимир Путин напомнил, что в России производится 80% всех жизненно необходимых лекарств, и работа в этом направлении будет продолжена. Кроме того, Россия экспортирует препараты в другие страны на 700 миллионов рублей.