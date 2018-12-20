Президент РФ Владимир Путин не исключил, что когда-то женится, как это и положено порядочному человеку. Имя избранницы, впрочем, глава государства снова не назвал.

Президент РФ Владимир Путин не исключил, что когда-то женится, как это и положено порядочному человеку. Имя избранницы, впрочем, глава государства снова не назвал.Матримониальный вопрос Путину задали в ходе Большой пресс-конференции. Президент уточнил у автора, женат ли он, и, получив утвердительный ответ, сказал: "Он женат и хочет, чтобы мне было так же, как ему".33Live.RuRu и "Россия 24" ведут прямую трансляцию Большой пресс-конференции президента.