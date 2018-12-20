Провокация в Керченском проливе была нужна президенту Украины Петру Порошенко для поднятия собственного рейтинга. Об этом заявил глава российского государства Владимир Путин в ходе ежегодной большой пресс-конференции.

Провокация в Керченском проливе была нужна президенту Украины ПетруПорошенко для поднятия собственного рейтинга. Об этом заявил главароссийского государства Владимир Путин в ходе ежегодной большойпресс-конференции.По словам Путина, провокации всегда рассчитаны на обострение ситуации. Глава государства напомнил, что на Украине приближаются президентские выборы, и инцидент в Черном море был выгоден украинскому руководству для укрепления рейтинга лидера Незалежной.С этой точки зрения Киев достиг своей цели, отметил Путин. Вместе с тем глава государства отметил, что президент Петр Порошенко повысил уровень своего одобрения внутри страны за счет ее интересов. "Это плохой способ поднятия рейтинга", – сказал российский лидер.Новость дополняется.