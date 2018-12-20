Не нравится церковь Московского прихода — будет церковь Стамбульского прихода. Так на Большой пресс-конференции президент России ответил на вопрос журналиста о церковном расколе на Украине. Новую объединенную православную церковь на Украине Владимир Путин назвал раскольнической.

Не нравится церковь Московского прихода — будет церковь Стамбульского прихода. Так на Большой пресс-конференции президент России ответил на вопрос журналиста о церковном расколе на Украине, а новую объединенную православную церковь на Украине Владимир Путин назвал раскольнической.По его словам, произошедшее там — "прямое вмешательство государства в церковную жизнь, что уму непостижимо".При этом президент России напомнил, что Украинская православная церковь Московского патриархата "была полностью независимой"."Они делали все самостоятельно, в том числе избирали иерархов, — отметил Путин. — Единственная связь была — духовная: упоминали на проповедях имя патриарха Московского и всея Руси"."А сейчас — посмотрите, какая зависимость наступает от Турецкого патриархата", — обратил внимание журналистов Путин на происходящее на Украине.Президент России считает, что патриарх Варфоломей хочет сначала подчинить Украинскую церковь, а затем на этом зарабатывать."Думаю, что это главный побудительный мотив", — сказал Путин и добавил: "Кроме, конечно, подсказки из Вашингтона".Прямую трансляцию Большой пресс-конференции президента России ведут телеканалы "Россия 1", "Россия 24", радио "Вести ФМ" и сайт 33Live.RuRu.