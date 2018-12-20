Президент России Владимир Путин в ходе Большой пресс-конференции пообещал посмотреть, куда и на чем летают топ-менеджеры Газпрома.

Президент России Владимир Путин в ходе Большой пресс-конференции пообещал посмотреть, куда и на чем летают топ-менеджеры "Газпрома". Прокомментировать кадры "шикарной жизни" топ-менеджмента компании главу государства попросил журналист из Ленинградской области – он рассказал, что те на частных самолетах летают в Италию посмотреть футбол, в то время как в регионе газ есть еще не во всех районах.Путин подчеркнул, что за расходами и полетами на бизнес-джетах "всегда надо следить" и "посмотреть, какой они там футбол смотрели". Президент добавил также, что "Газпром" спонсирует иностранные футбольные клубы, однако "все хорошо в рамках здравого смысла".Прямую трансляцию Большой пресс-конференции ведут 33Live.RuRu и телеканал "Россия 24".