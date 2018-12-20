Историческое здание театра Современник открылось после двухлетней реконструкции. Туда прибыл Владимир Путин, чтобы лично поздравить с юбилеем многолетнего худрука Современника — народную артистку Галину Волчек. Сегодня ей — 85.

Историческое здание театра "Современник" открылось после двухлетней реконструкции. Туда прибыл Владимир Путин, чтобы лично поздравить с юбилеем многолетнего худрука "Современника" — народную артистку Галину Волчек. Сегодня ей — 85. Галина Борисовна — не только звезда кино и сцены, но и первооткрыватель звезд, подаривший театру множество блистательных актеров. И, разумеется, множество театральных хитов, не покидающих репертуар долгие годы.В ее жизни, она сама говорит, только одна любовь — театр. И этот день Галина Волчек проводит в родном "Современнике", в окружении артистов, друзей и зрителей.- Галина Борисовна, я вас поздравляю с юбилеем.- Не надо.- Нет, надо, надо. Обязательно надо. Потому что все-таки такая возможность какие-то итоги подвести, сказать вам слова благодарности за ваш вклад и в национальную культуру, и в мировую. Я без всякого, без всякой скромности скажу это за вас. И замечательный такой проект, который вы сделали в "Современнике" — живой организм, который радует миллионы любителей театра. И я очень надеюсь, что вы нас еще порадуете, особенно в Год театра на следующий год. И хочу поздравить вас с переездом в родной дом после ремонта. Все здесь получилось, правильно. Какие-то замечания есть?- Нет, никаких замечаний нет, потому что еще рано делать замечания. Вот переехать надо, освоить эту новую технику, это ж не так просто все.- У вас такой насыщенный день, наверное, да?- У меня каждый день такой.В подарок от президента — цветы, картина и книга — "История русского театра". Вообще, Галина Волчек дни рождения праздновать не любит, слово юбилей не признает. Непоколебимая, как говорили за ее спиной — наша железная леди.Волчек было 23, когда появилась "Студия молодых актеров". Толмачева, Кваша, Евстигнеев, Табаков — отбирали труппу и репетировали по ночам. Первая постановка "Вечно живые" — не просто успех — открытие. До рассвета зрители и артисты обсуждали спектакль. Потом были "Двое на Качелях", "На дне". В 70-м Олег Ефремов уходит во МХАт. Современник на грани закрытия."Собрание, на котором меня приговорили. Я и плакала, и отказывалась. И говорила — нет. Так помню, даже многие кричали: "Галя, мы тебе будем помогать, Галя не бойся", — говорит народная артистка СССР, художественный руководитель московского театра "Современник" Галина Волчек.Она потом уже и не боялась. Бесстрашно — на салфетке помадой написала записку и сунула под дверь кабинета Фурцевой с просьбой спасти "Современник". А на роль в культовом спектакле "Крутой маршрут" утвердила узницу сталинских лагерей. Говорила: "У нас был кляп. И наконец, его вынули". 62 года их общей истории — Волчек и "Современника"."Всегда помнить, ради чего мы собрались, ради чего мы столько имели счастливых, горестных, трагических минут в жизни. Когда зрители самых разных возрастов и самых разных состояний приходят сюда с надеждой что-то для себя получить и потом орут "браво". Именно орут. Их же никто не провоцирует на это. Тут нет дешевки".Свою главную роль она не играет — проживает. И любима зрителями за десятки второстепенных. Чего только стоит Варвара из "Осеннего марафона" Данелии и совсем эпизодическая роль в картине "Берегись автомобиля"."Галина Борисовна — она любимая и единственная, она тот человек, который сейчас для меня, наверное, для миллионов людей в нашей прекрасной стране — это соединение всех лучших традиций русского театра, она — вдохновитель, она — идеолог, она наш свет в окне", — отметил народный артист России, художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков.Самый важный подарок в день рождения — возвращение Современника в родные стены. Ремонт в здании на Чистых прудах закончен.Уникальная возможность увидеть почти все технические секреты новой сцены "Современника". Ее строили с нуля подъемные механизмы, на которых будут крепится софиты — театральный свет. Платформы для декораций, а их пять, поднимаются на высоту двух с половиной метров, а внутри, в самой сцене, спрятан поворотный круг.Фундамент перебрали , укрепили стены, зрительный зал перестроили заново. Все три года Галина Борисовна лично отслеживала ход ремонта — вплоть до мелочей."Я настояла и настаиваю на том, что это вечер называется возвращение домой. Никаких этих слов — еще юбилей какой-то — вообще забыть. Я не верю ни в цифры. Я верю в то, что, сколько Господь дал, сколько человек может выдержать — он может выдержать".