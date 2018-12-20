Уполномоченный по правам человека в Дагестане Джамал Алиев встретился с отцом убитых в 2016 году братьев Гасангусейновых. Омбудсмен подчеркнул, что за ситуацией тщательно следят.

Уполномоченный по правам человека в Дагестане Джамал Алиев встретился с отцом убитых в 2016 году братьев Гасангусейновых, сообщает ТАСС. Омбудсмен подчеркнул, что за ситуацией тщательно следят.Расследованием занимается Центральный аппарат Следственного комитета, были вынесены акты прокурорского реагирования о затягивании сроков расследования, добавил он.В ходе Большой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин поручил председателю СК РФ Александру Бастрыкину лично проконтролировать расследование дела. Отец убитых братьев Муртазали Гасангусейнов выразил благодарность журналистке, которая "довела до президента" ситуацию с расследованием.Наби и Гасангусен Гасангусейновы были расстреляны неизвестными 23 августа 2016 года в 2 километрах от селения Гоор-Хиндах в Дагестане. Муртазали Гасангусейнов рассказал, что его сыновья работали пастухами – во время летних каникул они хотели помочь родителям.