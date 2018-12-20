Президент России призвал максимально аккуратно осуществлять переход с аналогового на цифровое телевещание.

Президент России призвал максимально аккуратно осуществлять переход с аналогового на цифровое телевещание."Была идея переходить резко, не буду скрывать, быстрыми темпами, в течение полугода. Я сказал: нет, мы так не можем поступить. Мы должны действовать очень аккуратно", — сообщил Владимир Путин в ходе Большой пресс-конференции, отвечая на вопрос, не возникнут ли при переходе проблемы в отдаленных населенных пунктах.Глава государства подчеркнул, что важно обеспечить интересы людей, которые не могут позволить себе купить специальные приставки для приема цифрового сигнала."Поэтому договорились, что будем действовать очень аккуратно, небольшими шагами", — подчеркнул президент.Сейчас эксперимент по переводу телевещания с аналогового формата проводится в Тверской области. По словам Путина, нареканий пока нет."Губернатор проехал там по всем населенным пунктам. Будут оказывать поддержку всем, кто нуждается в этом, чтобы переключиться на цифру", — добавил президент.