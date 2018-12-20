Никто в России никогда не занимался переработкой мусора, констатировал президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции 2018 года. Мусор просто сбрасывали в ямы. Путин составил план борьбы с этой проблемой.

Никто в России никогда не занимался переработкой мусора, констатировал президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции 2018 года. Мусор просто сбрасывали в ямы. Путин составил план борьбы с этой проблемой.Первый шаг – это ликвидации незаконных свалок. А во-вторых, нужно выстроить целую индустрию вторичной переработки отходов. Кроме того, государство, на уровне регионов, а затем и муниципалитетов, должно создать условия для раздельного сбора мусора и его последующей утилизации, подчеркнул Путин."С развитием промышленности, в том числе с развитием промышленности товаров широкого потребления, химии, пластика, количество мусора только увеличивается. 70 миллионов тонн ежегодно мусора продуцируется и девать его некуда", — подчеркнул Владимир Путин.Президент России подчеркнул, что пластик скапливается по всему миру. В Тихом океане – целые острова из мусора образуются толщиной в несколько метров и размером с Францию."А у нас мусор просто сбрасывается на свалки", – сказал Путин.В 2024 году в России должны быть построены 200 мусороперерабатывающих заводов, отметил глава российского государства."Я не знаю, хватит ли этого, но хотя бы 200 мы должны сделать", — признался президент.Вопрос о мусоре Путину на пресс-конференции, которую в прямом эфире транслировал телеканал "Россия 24", задал журналист из Челябинска, где осенью вводился из-за скопившегося на контейнерных площадках бытового мусора режим чрезвычайной ситуации. С сентября в Челябинске закрылась работавшая с 1989 года мусорная свалка.Губернатор Челябинской области Борис Дубровский считает важным переход на раздельный сбор мусора. Дубровский подчеркнул, что область сделала правильные шаги в верном направлении. Власти Челябинска направили 14 миллионов рублей на вывоз мусора. Более 88 миллионов рублей было направлено на решение проблем с мусором из областного бюджета."Считаю важным ставить перед собой задачу перехода на раздельный сбор мусора, качественный переход на новую схему обращения с отходами должен этому поспособствовать", — подчеркнул челябинский губернатор.Теперь коммунальные отходы из Челябинска вывозят на лицензированные полигоны Полетаева, Урефты и Копейска. При этом после закрытия свалки 11 перевозчиков из 16 в одностороннем порядке перестали вывозить мусор.