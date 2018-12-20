Отравление Скрипалей нужно было только для того, чтобы ослабить Россию и ввести против нее санкции. Так Владимир Путин прокомментировал инцидент в Солсбери, где в марте 2018 года были отравлены полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Отравление Скрипалей нужно было только для того, чтобы ослабитьРоссию и ввести против нее санкции. Так Владимир Путин прокомментировалинцидент в Солсбери, где в марте 2018 года были отравлены полковник ГРУ СергейСкрипаль и его дочь Юлия.Никакой логики по введению против России санкций по делуСергея нет, сказал Путин на большой пресс-конференции. "Вот сейчас толькоприводили пример со Скрипалями и Хашукджи. Ну, где здесь логика? Да никакойлогики. Просто повод для того, чтобы принять дополнительные меры по сдерживаниюРоссии", – сказал президент.Путин напомнил, что Скрипаль не погиб, однако против Россиибыли введены санкции. При этом смерть журналиста Хашукджи установлена, однаконикаких санкций по этому поводу против кого-либо не последовало. "Россияпочти всю свою жизнь, всю свою историю живет так или иначе в каких-тоограничениях и санкциях", – напомнил президент.Что касается санкций, то они связаны с ростом могуществаРоссии и ее конкурентоспособности. С этим в мире не хотят считаться. "Появляетсямощный, сильный игрок, с которым нужно считаться – а не хочется. Совсем ещенедавно думали, что страны такой больше нет, а, оказывается, есть и надо с нейсчитаться", – сказал Путин.Президент достаточно эмоционально отвечал на вопросы осанкциях и Скрипалях. Он напомнил о том, что Россия – великая страна и властьбудут защищать народ от западных санкций."Совсем еще недавно думали, что и страны-то такойбольше нет, а, оказывается, есть, и надо с ней считаться. А 160 миллионов у наспроживают. Это же не просто хотелки какие-то руководства страны, это интересынарода, которые мы защищаем. Защищаем аккуратно, кстати говоря, без всякогохамства, спокойно, сдержанно, но делаем свое дело и будем двигаться дальше вэтом направлении", – сказал Путин.Президент Владимир Путин проводит большую пресс-конференциюпо итогам года. Нынешнее общение с журналистами стало первым с моментавступления Путина на главный государственный пост на новый срок в мае. В этомгоду на пресс-конференцию аккредитовано рекордное число журналистов – 1702, впрошлом году их было 1640.