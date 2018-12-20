Отравление Скрипалей нужно было только для того, чтобы ослабить
Россию и ввести против нее санкции. Так Владимир Путин прокомментировал
инцидент в Солсбери, где в марте 2018 года были отравлены полковник ГРУ Сергей
Скрипаль и его дочь Юлия.
Отравление Скрипалей нужно было только для того, чтобы ослабить
Россию и ввести против нее санкции. Так Владимир Путин прокомментировал
инцидент в Солсбери, где в марте 2018 года были отравлены полковник ГРУ Сергей
Скрипаль и его дочь Юлия.
Никакой логики по введению против России санкций по делу
Сергея нет, сказал Путин на большой пресс-конференции. "Вот сейчас только
приводили пример со Скрипалями и Хашукджи. Ну, где здесь логика? Да никакой
логики. Просто повод для того, чтобы принять дополнительные меры по сдерживанию
России", – сказал президент.
Путин напомнил, что Скрипаль не погиб, однако против России
были введены санкции. При этом смерть журналиста Хашукджи установлена, однако
никаких санкций по этому поводу против кого-либо не последовало. "Россия
почти всю свою жизнь, всю свою историю живет так или иначе в каких-то
ограничениях и санкциях", – напомнил президент.
Что касается санкций, то они связаны с ростом могущества
России и ее конкурентоспособности. С этим в мире не хотят считаться. "Появляется
мощный, сильный игрок, с которым нужно считаться – а не хочется. Совсем еще
недавно думали, что страны такой больше нет, а, оказывается, есть и надо с ней
считаться", – сказал Путин.
Президент достаточно эмоционально отвечал на вопросы о
санкциях и Скрипалях. Он напомнил о том, что Россия – великая страна и власть
будут защищать народ от западных санкций.
"Совсем еще недавно думали, что и страны-то такой
больше нет, а, оказывается, есть, и надо с ней считаться. А 160 миллионов у нас
проживают. Это же не просто хотелки какие-то руководства страны, это интересы
народа, которые мы защищаем. Защищаем аккуратно, кстати говоря, без всякого
хамства, спокойно, сдержанно, но делаем свое дело и будем двигаться дальше в
этом направлении", – сказал Путин.
Президент Владимир Путин проводит большую пресс-конференцию
по итогам года. Нынешнее общение с журналистами стало первым с момента
вступления Путина на главный государственный пост на новый срок в мае. В этом
году на пресс-конференцию аккредитовано рекордное число журналистов – 1702, в
прошлом году их было 1640.