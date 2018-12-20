Российские спецслужбы - важнейшая опора государства, заявил президент страны Владимир Путин на торжественном концерте по случаю Дня работника органов безопасности РФ в Большом Кремлевском дворце. Сотрудники спецслужб выполняют множество серьезных задач, ключевая из которых - борьба с международным терроризмом, отметил он.

Российские спецслужбы — важнейшая опора государства, заявил президент страны Владимир Путин на торжественном концерте по случаю Дня работника органов безопасности РФ в Большом Кремлевском дворце. Сотрудники спецслужб выполняют множество серьезных задач, ключевая из которых — борьба с международным терроризмом, отметил он.Путин призвал закрепить тенденцию последних лет, когда число преступлений террористической направленности в России заметно сократилось. Работа сотрудника спецслужб — трудная, но полезная, сказал президент. Ветеранов специальных ведомств он поблагодарил за многолетнюю честную и безупречную службу, пожелав, чтобы заложенные ими традиции поддерживались нынешними и будущими сотрудниками спецслужб.По словам президента, одной из важнейших миссий сотрудников органов безопасности стала борьба с экстремизмом, передает ТАСС. Такая работа, по его словам, вносит реальный вклад в укрепление единства и сплоченности многонационального российского общества. При этом "крайне важно оградить от преступного влияния экстремистов молодых людей", напомнил Путин.Он также отметил растущую активность зарубежных спецслужб в отношении России, что предъявляет повышенные требования к органам контрразведки. По словам президента, необходимо надежно закрыть доступ к конфиденциальной и секретной информации военно-политического, экономического и научного характера. Также должно быть обеспечено надежное оперативное прикрытие новейших российских разработок в области обороны, где наша страна по ряду позиций серьезно опережает другие ведущие государства мира.Также Путин потребовал от сотрудников спецслужб решительно и результативно бороться с коррупцией.