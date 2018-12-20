Президент России Владимир Путин во время большой пресс-конференции заявил, что расходы российских компаний на спонсорскую поддержку спорта за рубежом часто оправданы. Канал Россия 24 ведет прямую трансляцию пресс-конференции главы государства.

Президент России Владимир Путин во время большой пресс-конференции заявил, что расходы российских компаний на спонсорскую поддержку спорта за рубежом часто оправданы. Канал Россия 24 ведет прямую трансляцию пресс-конференции главы государства.Журналист из Ленинградской области спросил президента о публикациях в социальных сетях информации о членах семей руководства "Газпрома" и деталях их времяпрепровождения, в том числе, в Европе. Кроме того, прозвучали сомнения в целесообразности поддержки российскими компаниями зарубежного спорта. Например, "Газпром" является титульным спонсором клуба бундеслиги "Шальке"."Всегда надо смотреть за расходами. Надо посмотреть что они там делали, какой футбол смотрели. "Газпром" кроме всего прочего, спонсирует и иностранные футбольные клубы. Например, немецкий "Шальке". Это все нужно поддерживать. Хотя все хорошо в рамках здравого смысла и надо всегда за этим очень внимательно следить. И то, что вы обратили на это внимание, — это правильно. Я тоже посмотрю, где они там летают и на чем", — заявил Владимир Путин.