Владимир Путин заявил о глубинных изменениях в обществе. Реставрация социализма в России невозможна, государство может лишь внести в экономику его элементы, сказал президент на большой пресс-конференции.

Владимир Путин заявил о глубинных изменениях в обществе. Реставрациясоциализма в России невозможна, государство может лишь внести в экономику его элементы,сказал президент на большой пресс-конференции.Возвращение к социализму всегда связано с расходами, заметилглава государства. Но справедливое распределение ресурсов, справедливоеотношение к людям, которые живут за чертой бедности – это возможно. И это вРоссии делается."Если говорить про социализацию в этом смысле, то хочувас заверить, что мы как раз такую политику проводим сейчас. Именно взначительной степени на это и направлены наши национальные проекты", – сказалПутин на традиционной .Президент и раньше не раз высказывал свое отношение креставрации социализма и СССР. Эту страницу нашей истории он называл сложной,героической, созидательной и трагической. Но она, по мнению Путина, ужеперевернута и пути назад нет."Возврат к СССР невозможен, но необходимо использоватьвесь позитивный опыт, который остался от предыдущих поколений. Мы должны думатьо дне сегодняшнем и будем собираться весь позитив, который остался отпредыдущих поколений", – говорил президент несколько лет назад.Президент Владимир Путин проводитпо итогам года. Нынешнее общение с журналистами стало первым с моментавступления Путина на главный государственный пост на новый срок в мае. В этомгоду на пресс-конференцию аккредитовано рекордное число журналистов – 1702, впрошлом году их было 1640.Встреча с прессой проходит в Центре международной торговли вМоскве. Обычно большая пресс-конференция Путина продолжается около трех часов.Самое короткое общение президента с журналистами было в 2001 году – чуть большеполутора часов. Самое продолжительное – в 2004-м. Тогда российский лидеротвечал на вопросы 4 часа и 40 минут.