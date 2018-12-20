Владимир Путин заявил о глубинных изменениях в обществе. Реставрация
социализма в России невозможна, государство может лишь внести в экономику его элементы,
сказал президент на большой пресс-конференции.
Владимир Путин заявил о глубинных изменениях в обществе. Реставрация
социализма в России невозможна, государство может лишь внести в экономику его элементы,
сказал президент на большой пресс-конференции.
Возвращение к социализму всегда связано с расходами, заметил
глава государства. Но справедливое распределение ресурсов, справедливое
отношение к людям, которые живут за чертой бедности – это возможно. И это в
России делается.
"Если говорить про социализацию в этом смысле, то хочу
вас заверить, что мы как раз такую политику проводим сейчас. Именно в
значительной степени на это и направлены наши национальные проекты", – сказал
Путин на традиционной .
Президент и раньше не раз высказывал свое отношение к
реставрации социализма и СССР. Эту страницу нашей истории он называл сложной,
героической, созидательной и трагической. Но она, по мнению Путина, уже
перевернута и пути назад нет.
"Возврат к СССР невозможен, но необходимо использовать
весь позитивный опыт, который остался от предыдущих поколений. Мы должны думать
о дне сегодняшнем и будем собираться весь позитив, который остался от
предыдущих поколений", – говорил президент несколько лет назад.
Президент Владимир Путин проводит
по итогам года. Нынешнее общение с журналистами стало первым с момента
вступления Путина на главный государственный пост на новый срок в мае. В этом
году на пресс-конференцию аккредитовано рекордное число журналистов – 1702, в
прошлом году их было 1640.
Встреча с прессой проходит в Центре международной торговли в
Москве. Обычно большая пресс-конференция Путина продолжается около трех часов.
Самое короткое общение президента с журналистами было в 2001 году – чуть больше
полутора часов. Самое продолжительное – в 2004-м. Тогда российский лидер
отвечал на вопросы 4 часа и 40 минут.