Владимир Путин не считает, что в рекламе на российских телеканалах снимаются только дети славянской внешности.

Владимир Путин не считает, что в рекламе на российских телеканалах снимаются только дети славянской внешности. Журналистка из Дагестана в ходе Большой пресс-конференции спросила президента, не кажется ли ему, что в рекламе показывают только детей со светлыми глазами и волосами, а других типажей, которые также живут в России, не видно."Нет, не кажется", — ответил Путин. Он добавил, что журналистке показалось существование такой тенденции.Прямую трансляцию Большой пресс-конференции президента ведут сайт 33Live.RuRu и телеканалы "Россия 24" и "Россия 1".