На Большой пресс-конференции Путин отметил, что для России крайне важны вопросы безопасности, в том числе при заключении мирного договора с Японией. При этом Москве непонятен уровень суверенитета Японии при принятии решений, связанных с размещением на ее территории военной инфраструктуры США.

На ежегодной Большой пресс-конференции Владимир Путин, отвечая на соответствующий вопрос, отметил, что для России крайне важны вопросы безопасности, в том числе при заключении мирного договора с Японией.При этом он отметил, что Москве непонятен уровень суверенитета Японии при принятии решений, связанных с размещением на ее территории военной инфраструктуры США.Он напомнил, что "на Окинаве крупнейшая американская база существует уже десятилетия".При этом Путин обратил внимание на то, что губернатор Окинавы против некоторых решений, связанных с укреплением базы США и ее расширением". "Но ничего сделать с этим не может", — напомнил президент России. — И люди, которые там проживают, против".Президент России отметил, что все опросы это показывают, и люди на улицу выходят, требуют вывода американской базы."Все против, но это происходит", — констатировал Владимир Путин.Трансляция Большой пресс-конференции Владимира Путина — на сайте 33Live.RuRu, телеканалах "Россия 1" и "Россия 24".