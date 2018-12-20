В отношении нарушительницы возбуждено уголовное дело

В отношении нарушительницы возбуждено уголовное делоВ начале декабря этого года в дежурную часть полиции по Юрьев-Польскому району обратилась 37-летняя местная жительница, рассказавшая, что у неё угнали автомобиль «ВАЗ – 11730». Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.Правоохранители установили, что машину, об угоне которой сообщила женщина, увезли на штрафную стоянку.Затем полицейские выяснили, что женщина несколькими днями ранее, ехала пьяная за рулем и улетела на своем автомобиле в кювет. Прибывшие на место происшествия госавтоинспекторы оформили все необходимые документы. При проверке по базам данных установили, что женщину лишили водительских прав.После совершенной аварии, желая избежать уголовной ответственности, женщина решила сообщить в полицию о вымышленном преступлении.В отношении нарушительницы возбуждено уголовное дело за заведомо ложный донос о совершении преступления.