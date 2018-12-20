В отношении нарушительницы возбуждено уголовное дело
В отношении нарушительницы возбуждено уголовное дело
В начале декабря этого года в дежурную часть полиции по Юрьев-Польскому району обратилась 37-летняя местная жительница, рассказавшая, что у неё угнали автомобиль «ВАЗ – 11730». Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.
Правоохранители установили, что машину, об угоне которой сообщила женщина, увезли на штрафную стоянку.
Затем полицейские выяснили, что женщина несколькими днями ранее, ехала пьяная за рулем и улетела на своем автомобиле в кювет. Прибывшие на место происшествия госавтоинспекторы оформили все необходимые документы. При проверке по базам данных установили, что женщину лишили водительских прав.
После совершенной аварии, желая избежать уголовной ответственности, женщина решила сообщить в полицию о вымышленном преступлении.
В отношении нарушительницы возбуждено уголовное дело за заведомо ложный донос о совершении преступления.