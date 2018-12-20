Микроавтобус Mercedes, пассажирская Газель, ВАЗ-2110, Лада Приора и Mitsubishi ASX получили повреждения в результате пьяного заезда 24-летнего жителя Магнитогорска, управлявшего Mercedes-Benz C200.

Микроавтобус Mercedes, пассажирская "Газель", ВАЗ-2110, "Лада Приора" и Mitsubishi ASX получили повреждения в результате пьяного заезда 24-летнего жителя Магнитогорска, управлявшего Mercedes-Benz C200. Камера наблюдения зафиксировала момент столкновения.Авария произошла около семи часов утра 19 декабря на Советской улице. Молодой человек вместе с приятелем возвращался из ночного клуба, но то ли не совладал с управлением, то ли не заметил остановившиеся на перекрестке машины — на полной скорости Mercedes зацепил легковушку, а потом протаранил микроавтобус. Последний от удара врезался в стоявший перед ним автомобиль, а сами виновник ДТП задел еще две машины.Незначительные травмы получили водитель микроавтобуса Mercedes и 20-летний попутчик "организатора массового действа". На него, кстати, водитель и пытался переложить вину — якобы именно он находился за рулем. Убедить сотрудников ДПС ему не удалось, — за вождение в нетрезвом виде молодому человеку грозит лишение прав на срок от полутора до двух лет.