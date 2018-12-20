На стадионе Шейх Зайед в Абу-Даби началась полуфинальная встреча клубного чемпионата мира между мадридским Реалом и японским клубом Касима Антлерс. Сливочные выставили на эту игру боевой состав.

На стадионе "Шейх Зайед" в Абу-Даби началась полуфинальная встреча клубного чемпионата мира между мадридским "Реалом" и японским клубом "Касима Антлерс". "Сливочные" выставили на эту игру боевой состав.С первых минут на поле появились Куртуа, Карвахаль, Рамос, Варан, Марсело, Кроос, Модрич, Льоренте, Васкес, Бензема и Бэйл.Напомним, что ранее в финал клубного чемпионата мира пробился "Аль-Айн" из ОАЭ, обыгравший в полуфинальном матче аргентинский "Ривер Плейт" по пенальти.