Претория запретила рекламный ролик сети ресторанов быстрого питания Chicken Licken. Причина - неуважение к истории перенесенных африканцами многовековых страданий. Власти ЮАР посчитали, что история колониализма не может становиться темой для шуток.

Претория запретила рекламный ролик сети ресторанов быстрого питания Chicken Licken. Причина — неуважение к истории перенесенных африканцами многовековых страданий. Власти ЮАР посчитали, что история колониализма не может становиться темой для шуток.Реклама была построена на фантазийной сатирической истории "колониализма наоборот". На две минуты ролик возвращал зрителей в середину XVII века. Тогда голландские мореплаватели во главе с Яном ван Рибеком основали на южной конечности Африки свой первый форпост. Из него вырос нынешний Кейптаун, напоминает ТАСС.В рекламе отважного голландца в вымышленной истории Chicken Licken ровно на год опережает молодой принц одного из африканских королевств по имени Большой Мджонана на своей пироге. Отравившись в путешествие в 1650 году, движимый тягой к приключениям принц голубых кровей отгоняет от своего судна акул, пререкается с китами и приручает на одном из островов пантеру. Наконец, он достигает голландских берегов.Большой Мджонана на глазах изумленных белых аборигенов втыкает в пирс свое меткое копье, нарекает обретенную землю Европой и начинает обращаться к голландцам на цоцитаале — современном жаргоне черных гетто.Всю эту рекламную легенду и рассказывает посетителям ресторана пожилой весельчак, который стоит очереди за гамбургером, называемым "Большой Джон".У многих телезрителей ролик вызвал улыбку. Но не у ведомства, которое в ЮАР регулирует рекламу. Ролик был осужден за насмешку над борьбой народов Африки против европейской колонизации и банализацию пережитой местными жителями травмы. После жалобы некого Сандиле Целе "легенда о Большом Джоне" была запрещена.Государственный орган подчеркнул, что в эпоху колониализма африканцев отправляли в Европу отнюдь не добровольно, при этом во время долгого путешествия в цепях в трюмах кораблей они голодали и умирали, прибывая в Европу в ужасном состоянии.Ролик Chicken Licken о Большом Джоне — лучшая реклама года, считают пользователи интернета. По их мнению, кое-кто слишком чувствителен к юмору. Другие предлагают запретить к показу и фильм "Джанго освобожденный" Квентина Тарантино, поскольку фильм демонстрирует ужасы колониализма и работорговли.Запрет рекламного ролика сыграл Chicken Licken на пользу. Продажи их гамбургеров точно должны взлететь до небес. Компания отвергает все обвинения в свой адрес. По мнению представителей ресторанов быстрого питания, ролик был призван вдохнуть веру в страну, которая обладает потенциалом покорить весь мир и переписать историю, смеяться и шутить над бедностью и социально-экономическими проблемами.