Хип-хоп-музыкант Вячеслав Машнов, известный слушателям как Гнойный
или Слава КПСС, устроил драку с карликом. Видеозапись появилась на Youtube-канале блогера Юрия
Хованского.
Хип-хоп-музыкант Вячеслав Машнов, известный слушателям как Гнойный
или Слава КПСС, устроил драку с карликом. Видеозапись появилась на Youtube-канале блогера Юрия
Хованского.
В ролике исполнитель в юмористической форме рассказывает,
как нужно бороться с нечестным вором-карликом, который хочет присвоить себе чужое художественное произведение или ценную вещь. Своего противника он назвал Эльдаром – отсылка к популярному видеоблогеру Джарахову, который известен своим низким ростом. Недавно музыкант обвинил его в плагиате.
Рэпер рассказывает, как человек небольшого роста может легко проникнуть в дом жертвы – притвориться ребенком
или залезть в большой рюкзак – и похитить имущество. Чтобы победить плохого
героя, Гнойный выбирает весьма негуманный способ: он предлагает убить карлика
несколькими выстрелами в голову.
Ранее поп-группа Serebro представила клип на песню
"Пятница". В ролике участницы коллектива провозглашают себя
законодательницами трендов: они бреют рэпера, похожего на Фейса, выбирают образ для
парня, напоминающего Элджея. Певицы также подсказали ненастоящему Ильичу
движения для клипа Little Big SKIBIDI.