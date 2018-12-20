Хип-хоп-музыкант Вячеслав Машнов, известный слушателям как Гнойный или Слава КПСС, устроил драку с карликом. Видеозапись появилась на Youtube-канале блогера Юрия Хованского.

Хип-хоп-музыкант Вячеслав Машнов, известный слушателям как Гнойныйили Слава КПСС, устроил драку с карликом. Видеозапись появилась на Youtube-канале блогера ЮрияХованского.В ролике исполнитель в юмористической форме рассказывает,как нужно бороться с нечестным вором-карликом, который хочет присвоить себе чужое художественное произведение или ценную вещь. Своего противника он назвал Эльдаром – отсылка к популярному видеоблогеру Джарахову, который известен своим низким ростом. Недавно музыкант обвинил его в плагиате.Рэпер рассказывает, как человек небольшого роста может легко проникнуть в дом жертвы – притвориться ребенкомили залезть в большой рюкзак – и похитить имущество. Чтобы победить плохогогероя, Гнойный выбирает весьма негуманный способ: он предлагает убить карликанесколькими выстрелами в голову.Ранее поп-группа Serebro представила клип на песню"Пятница". В ролике участницы коллектива провозглашают себязаконодательницами трендов: они бреют рэпера, похожего на Фейса, выбирают образ дляпарня, напоминающего Элджея. Певицы также подсказали ненастоящему Ильичудвижения для клипа Little Big SKIBIDI.