В мексиканском штате Табаско в результате столкновения двух банд, занимающихся хищением топлива из трубопроводов, погибли, как минимум, шесть человек.

В мексиканском штате Табаско в результате столкновения двух банд, занимающихся хищением топлива из трубопроводов, погибли, как минимум, шесть человек.По данным местных СМИ, конфликт вспыхнул на дороге в муниципалитете Уимангильо. В результате столкновения четверо бандитов были убиты на обочине, еще двоих застрелили в салоне машины. На месте происшествия сейчас работают полицейские и военные.В Мексике ежегодные потери в результате хищения нефтепродуктов составляют порядка 20 миллиардов песо (около 1 миллиарда долларов). Зачастую такие противоправные действия приводят к трагическим последствиям. Так, в декабре 2010 года взрыв на месте незаконной врезки в трубу топливопровода унес жизни 29 человек, аналогичные взрывы с меньшим числом жертв постоянно происходят в разных мексиканских штатах, напоминает ТАСС.