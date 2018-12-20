На Большой пресс-конференции Владимир Путин упоминал Петра Порошенко и потенциальных конкурентов действующего президента Украины на грядущих выборах. Между тем стали известны результаты социологических опросов на Украине: сейчас большинство - 17 процентов - проголосовало бы за Юлию Тимошенко.

На Большой пресс-конференции Владимир Путин упоминал Петра Порошенко и потенциальных конкурентов действующего президента Украины на грядущих выборах. Они пройдут уже 31 марта 2019 года.И как раз сегодня стали известны результаты социологических опросов на Украине, передает телеканал "Россия 24". Согласно им, сейчас большинство — 17 процентов — проголосовало бы за Юлию Тимошенко. На втором месте — кандидат от оппозиционной платформы "За жизнь" Юрий Бойко, его рейтинг составил 9,2 процента. Петр Порошенко занимает только третью строчку с 9 процентами.Что касается партий, на первом месте "Батькивщина" — у нее 17,5 процента. "За жизнь" — вторая с 9,5 процента голосов. "Блок Петра Порошенко" лишь на третьем месте — у него чуть более 9 процентов.Ранее президент России Владимир Путин заявил, что украинские власти устроили недавнюю провокацию в Керченском проливе, чтобы попытаться повысить свой рейтинг перед предстоящими выборами.