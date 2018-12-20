Анастасия Волочкова спровоцировала появление новых слухов. Балерина намекнула на особые отношения с
золотым голосом России Николаем Басковым.
Анастасия Волочкова спровоцировала появление новых слухов. Балерина намекнула на особые отношения с
золотым голосом России Николаем Басковым.
"Наши отношения с Колей
проверены временем. Мой самый мужчина", – написала вдруг Волочкова в соцсетях. помогла "Дни.ру" разобраться, что именно происходит между знаменитостями.
Эксперт категорично
заявила – это всего лишь пиар. У Николая и Анастасии нет будущего. Певцу предназначена другая женщина,
которая подарит ему наследника. "Ни о какой свадьбе и речи быть не может.
Николая по судьбе ждет совершенно другая женщина и я вижу еще одного ребенка. Анастасия
же, так и будет наслаждаться одиночеством и менять кавалеров как
перчатки. Она в хороших отношениях с Николаем и не более того. Все это просто
пиар-ход. По судьбе линии жизни у них совершенно не пересекаются", – сообщила
прорицательница.
По словам ведуньи, в ближайшем
будущем Волочковой не стоит ждать каких-либо головокружительных взлетов в
карьере или новых серьезных знакомств. "Так же я хочу отметить, что волна
интереса к Волочковой скоро угаснет и ей совершенно не чем будет уже порадовать
народ. Она, можно сказать, портит свою репутацию вот такими ходами", – рассказала
Саона.
Пророчица советует балерине
набраться терпения и пересмотреть свои взгляды на жизнь. Знаменитость должна притормозить, присмотреться к собственным действиям. Как только Волочкова научится жить в
гармонии с собой и миром она встретит вторую половинку.
"Через некоторое время
на ее пути попадется очень достойный мужчина. Вероятнее всего, возможно даже
образование новой семьи. Ну все это, конечно, зависит исключительно от нее самой.
Вся проблема у нее лишь в собственном образе мышления. Пиар должен быть в меру,
она этого не чувствует. С деньгами у нее все будет отлично. А вот что касается
здоровья, хочу предостеречь ее от возможной полноты. У нее может произойти сбой
в нервной системе, и она будет очень быстро поправляться. Ну, скорее всего, решение проблемы будет найдено, благодаря хорошему диетологу, которого ей
посоветует ее какая-то подруга", – резюмировала потомственная ведунья.