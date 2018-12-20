Анастасия Волочкова спровоцировала появление новых слухов. Балерина намекнула на особые отношения с золотым голосом России Николаем Басковым.

Анастасия Волочкова спровоцировала появление новых слухов. Балерина намекнула на особые отношения сзолотым голосом России Николаем Басковым."Наши отношения с Колейпроверены временем. Мой самый мужчина", – написала вдруг Волочкова в соцсетях. помогла "Дни.ру" разобраться, что именно происходит между знаменитостями.Эксперт категоричнозаявила – это всего лишь пиар. У Николая и Анастасии нет будущего. Певцу предназначена другая женщина,которая подарит ему наследника. "Ни о какой свадьбе и речи быть не может.Николая по судьбе ждет совершенно другая женщина и я вижу еще одного ребенка. Анастасияже, так и будет наслаждаться одиночеством и менять кавалеров какперчатки. Она в хороших отношениях с Николаем и не более того. Все это простопиар-ход. По судьбе линии жизни у них совершенно не пересекаются", – сообщилапрорицательница.По словам ведуньи, в ближайшембудущем Волочковой не стоит ждать каких-либо головокружительных взлетов вкарьере или новых серьезных знакомств. "Так же я хочу отметить, что волнаинтереса к Волочковой скоро угаснет и ей совершенно не чем будет уже порадоватьнарод. Она, можно сказать, портит свою репутацию вот такими ходами", – рассказалаСаона.Пророчица советует балериненабраться терпения и пересмотреть свои взгляды на жизнь. Знаменитость должна притормозить, присмотреться к собственным действиям. Как только Волочкова научится жить вгармонии с собой и миром она встретит вторую половинку."Через некоторое времяна ее пути попадется очень достойный мужчина. Вероятнее всего, возможно дажеобразование новой семьи. Ну все это, конечно, зависит исключительно от нее самой.Вся проблема у нее лишь в собственном образе мышления. Пиар должен быть в меру,она этого не чувствует. С деньгами у нее все будет отлично. А вот что касаетсяздоровья, хочу предостеречь ее от возможной полноты. У нее может произойти сбойв нервной системе, и она будет очень быстро поправляться. Ну, скорее всего, решение проблемы будет найдено, благодаря хорошему диетологу, которого ейпосоветует ее какая-то подруга", – резюмировала потомственная ведунья.