Дональд Трамп отправится на экономический форум в Давосе. Город сейчас активно готовится к проведению международного события, на котором ждут и российскую делегацию. Нашим предпринимателям разрешили участвовать в мероприятии.

Дональд Трамп отправится на экономический форум в Давосе. Город сейчас активно готовится к проведению международного события, на котором ждут и российскую делегацию. Нашим предпринимателям разрешили участвовать в мероприятии.Олег Дерипаска, Виктор Вексельберг, Андрей Костин — все трое согласились поехать на форум в Давос. Хотя до этого деловые СМИ утверждали, что форум в 2019 году останется без российского бизнеса.Пока неизвестно, на каких условиях делегация приедет в Швейцарию. Но глава Минэкономразвития Максим Орешкин уже встречался с главой форума Борге Бренде. Там он сказал: "Россия спокойно переживёт участие или неучастие в Давосском форуме. А вот для репутации ВЭФ — это был бы очень большой удар с точки зрения понимания того, что эта площадка — ненезависимая и может управляться извне".Российская повестка 2019 года включает в том числе встречи с американским бизнесом. Он, правда, там не единственный и, как добавил министр, даже не ключевой.Вот, например, диалог с Францией: Париж продлил госгарантии по кредитам в проекте "Ямал СПГ" на 350 млн евро. Измененный механизм должен помочь развитию еще одного северного проекта "Арктик СПГ-2", в котором работают "Новатэк" и "Тоталь". Но сотрудничество не ограничивается только крупным бизнесом."Французские и российские компании совместно работают над целой наборкой проектов, — говорит Максим Орешкин, министр экономического развития. — Количество таких проектов мы будем расширять. Компания BlaBlaCar, которая занята в России – для нее российский рынок ключевой. Мы совместно с этой компанией, которая играет значимую роль на российском рынке, вместе работаем по выработке законодательных решений. Они будут регулировать ту сферу деятельности, которой эта компания оперирует".Организатор российского участия Росконгресс возобновил подготовку "Русского дома" в Давосе. Это традиционное место встреч представителей делегаций и журналистов. Работать он будет с 21 по 25 января, однако состав делегации пока не определен. Этим занимается премьер-министр Дмитрий Медведев. Кто точно будет на форуме, так это Максим Орешкин; у него запланирована встреча министров ВТО на 25 января.Как правило, в середине декабря организаторы начинают готовить площадку. И в это же время формируются списки."Мы ожидаем несколько сотен представителей российского бизнеса и власти, которые будут активно работать на площадке Русского дома, как это было в прошлом году, — говорит Андрей Реут, директор по маркетингу и коммуникациям фонда Росконгресс. — На площадке Русского дома ведется активная программа. Это и продвижение российских инициатив среди представителей международных деловых и официальных кругов, смысловые сессии, которые собирают представителей разных стран. Мы достаточно активно предоставляем свою площадку для поддержки российского бизнеса и делегации в Давосе".В этом феврале и предыдущие годы Россию возглавлял Аркадий Дворкович. Остальные работали в Швейцарии как официальном, так и неофициальном статусе. Например, никто не запрещает проводить деловые завтраки тому же "ВТБ Капиталу" или Сбербанку.По сути, это частные мероприятия. С другой стороны, есть официальная програромма. Традиционно Всемирный форум включал российскую сессию в отдельную панель. В 2000-х их было семь-восемь, потом три-четыре, а на последнем Давосе только одна."Есть давление на тех, кто является организаторами этого форума. И под этим давлением они, видимо, выстраивают программу. Понятно, кому не нравится широкое участие России, дискуссии, которые посвящены российской экономике и России, и они пытаются эту тему задвинуть на задний план", — считает Сергей Катырин, президент Торгово-промышленной палаты РФ.Последние годы Давос "расползается" за пределы официальных встреч. К тому же поехать в Швейцарию могут если и не госкомпании, то частный сектор. Без громких встреч, заявлений и пресс-релизов, а просто обсудить будущие сделки на закрытых мероприятиях без журналистов.