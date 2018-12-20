Россия никогда не будет задерживать невиновных иностранцев, чтобы потом их обменивать на россиян, заявил президент Владимир Путин. По его словам, если есть люди, которые нарушают законы, то Россия будет на это реагировать, но не будет специально для обмена хватать ни в чем не повинных людей.

Россия никогда не будет задерживать невиновных иностранных граждан, чтобы потом их обменивать на россиян. Об этом заявил президент России Владимир Путин.В ходе Большой пресс-конференции главе государства задали вопрос о том, будет ли Россия задерживать иностранных граждан, чтобы потом обменять их на задержанных россиян​​​. Журналист напомнил об аресте финансового директора компании Huawei Мэн Ваньчжоу в Ванкувере. Путин ответил, что задержания иностранных граждан и отношения между странами – это очень тонкая сфера."Мы здесь не будем действовать по принципам, изложенным в кодексе царя Хаммурапи. Это принцип талиона называется, у нас звучит это "око за око, зуб за зуб", — подчеркнул президент.По словам Путина, нужно действовать очень аккуратно и исходить из реалий. Если есть люди, которые нарушают наши законы, то Россия будет на это реагировать, но не будет "хватать ни в чем не повинных людей только для того, чтобы их на кого-то менять".