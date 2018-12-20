Российское правительство готовит поправки в законодательство по упрощению получения гражданства РФ не только для граждан Украины, заявил в ходе Большой пресс-конференции Владимир Путин.

Российское правительство готовит поправки в законодательство по упрощению получения гражданства РФ не только для граждан Украины, заявил в ходе Большой пресс-конференции Владимир Путин. 33Live.RuRu и "Россия 24" ведут прямую трансляцию.Поправки примут в начале следующего года, добавил глава государства. Русские и украинцы связаны историческими корнями, и Россия будет "делать все, чтобы поддержать такое состояние дел", подчеркнул Путин.Он отметил, что украинским властям платят за "растаскивание русского и украинского народа". "За это им все прощают", — указал глава государства, напомнив, что скоро Украина получит новый транш от МВФ.